To była katastrofa 2018 r. Pupilka Putina zdefraudowała miliony rubli

Most był też niezwykle istotnym elementem machiny propagandowej po nielegalnej aneksji Krymu z 2014 r. Do tego stopnia, że w 2018 r. do kin wszedł film "Most krymski. Zbudowany z miłością!", który niczym produkcje doby ZSRR miał sławić osiągnięcia Rosjan i przekonywać o słuszności zajęcia półwyspu.