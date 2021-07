To będzie największy serial w historii. Te przecieki sprawiają, że nie możemy się doczekać premiery

Mówi się, że "Władca Pierścieni" może stać się takim kolejnym wielkim fenomenem popkulturowym. O produkcji Amazona nie wiedzieliśmy do tej pory zbyt wiele, ale właśnie pojawiły się nowe przecieki, które ujawniają wiele zaskakujących informacji. W szczególności frapuje podejście twórców do nagości oraz to, w jaki sposób unikają… przecieków właśnie.