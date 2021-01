To będzie hit na miarę "Gry o tron"? Pojawił się opis fabuły "Władcy Pierścieni"

2021 rok zapowiada się szczególnie dobrze dla fanów fantasy. Nie dość, że w połowie roku obejrzymy na Netfliksie 2. sezon "Wiedźmina", to być może na dokładkę dostaniemy "Władcę Pierścieni" od Amazona Studios. Mówi się, że ta produkcja ma być najdroższym serialem w historii. Amazon za same prawa do marki zapłacił 250 mln dolarów. Nakręcenie pięciu sezonów może kosztować firmę ok. miliarda dolarów. I chodzi tylko o sam budżet produkcyjny.