Tłumy na sylwestrze w Zakopanem. Większość czekała na jedną gwiazdę

Jeszcze do niedawna "Sylwester z Dwójką" funkcjonował pod nazwą "Sylwester Marzeń", którą wymyśliła Joanna Kurska, żona dawnego prezesa TVP. Jednak po objęciu nowej władzy w Telewizji Polskiej zmieniło się wszystko. No, prawie wszystko. Na scenie w Zakopanem pojawiły się gwiazdy, które co roku odliczają do północy z bawiącym się tłumem m.in. Viki Gabor, Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska oraz Zenek Martyniuk. Co ciekawe, to właśnie ten ostatni miał największe grono fanów pod sceną.

