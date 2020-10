TVP podjęła trudną decyzję. Wszystko przez koronawirusa

"The Voice Senior" miał swoją premierę w grudniu 2019 roku na antenie TVP. Nie wiadomo jednak, czy drugi sezon popularnego programu w ogóle się pojawi. Wszystko przez stale rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem.

"The Voice Senior" to program, w którym zasady są niemal identyczne, jak w "The Voice of Poland". Jedyna różnica jest taka, że w nowszej edycji udział biorą uczestnicy, którzy ukończyli 60. rok życia.

W pierwszym sezonie w roli trenerów widzowie mogli zobaczyć Andrzeja Piasecznego, Alicję Majewską, Urszulę Dudziak i Marka Piekarczyka. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że dwóch ostatnich jurorów zastąpią Izabela Trojanowska i Witold Paszt z zespołu Vox.

"The Voice Senior" nie pojawi się na antenie TVP?

Przesłuchania do drugiego sezonu "The Voice Senior" miały odbyć się w sierpniu tego roku, a premiera programu została zaplanowana na styczeń 2021 roku. Niestety wszystko wskazuje na to, że widzowie nie będą oglądać swojego ulubionego programu w następnym roku. Wszystko przez pandemię koronawirusa i rosnącą liczbę zakażeń w Polsce.

Jak podaje portal Plejada.pl, "Nie ma grafiku, nie ma planu, ani pomysłu na to, jak nagrać kolejną edycję. Seniorzy to najbardziej narażona grupa i nikt nie ma zamiaru ryzykować zachorowań na planie. To duża odpowiedzialność także wobec jurorów, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka".

Na szczęście program nie zniknie całkowicie z anteny Telewizji Polskiej. "The Voice Senior" zostanie najprawdopodobniej przesunięty na wiosnę albo jesień 2021.

Zobacz także: "The Voice of Poland": Dudziak zaskoczyła Górniak. Wyznanie koleżanki ją zawstydziło