"The Voice Senior" pobiło konkurencję. Kolejny sukces TVP

"The Voice Senior", specjalna edycja popularnego talent show dla ludzi po 60 roku życia, zdeklasowała konkurencję, notując doskonałą oglądalność już po pierwszym odcinku. Wynikami podzielił się w mediach społecznościowych prezes TVP, komentując: "Piękni ludzie, prawdziwe historie i emocje"

"The Voice Senior" prowadzi Marta Manowska wraz z Tomaszem Kammelem. Jurorami są Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny , Urszula Dudziak oraz Marek Piekarczyk .

Z wyuczonych wcześniej wypowiedzi Manowskiej i Kammela wynikało, że produkcja spodziewała się chwil wzruszenia w show. Jednak zamiast rzewnych historii sprzed lat usłyszeliśmy opowieści ludzi, którzy chcą być aktywni, mają swoje pasje i odwagę, by wystąpić przed milionami widzów. Repertuar w całości należał do minionych dekad i to z pewnością będzie minusem tego formatu. Dynamikę show próbowali zwiększyć nieco jurorzy "spontanicznie" tańcząc czy śpiewając z uczestnikami. Ci na pewno ujmą widzów swoją autentycznością i świeżością.