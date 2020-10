"The Voice of Poland": Zosia Sydor zachwyciła publiczność po raz kolejny

Aktualnie trwa właśnie 11. edycja programu "The Voice of Poland". Tym razem przypomniała o sobie Zosia Sydor, uczestniczka ósmego sezonu, która zgarnęła wyjątkową nagrodę.

"The Voice of Poland" to bardzo popularny program rozrywkowy Telewizji Polskiej. Talent-show regularnie przyciąga przed telewizory tłumy. Podczas bieżącej, 11. edycji produkcji TVP bierze udział wielu utalentowanych ludzi, którzy kochają śpiewać. Wielu z nich zdążyło już skraść serca jurorów oraz widzów.

Tym razem ponownie dała o sobie znać Zosia Sydor, którą mogliśmy podziwiać w 8. edycji "The Voice of Poland". Szczególnie gdy podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała piosenkę Robbiego Williamsa "Angels". Jej głosem zachwyciło się aż dwóch trenerów, Andrzej Piaseczny oraz Michał Szpak. Pomimo ogromnego dylematu Sydor zdecydowała się pójść do drużyny pierwszego z jurorów. Wokalistka ostatecznie nie wygrała programu, ale nie przeszkodziło jej to w realizacji swoich marzeń. Zosia regularnie udziela się w mediach społecznościowych i na YouTube, gdzie dzieli się swoim talentem.

ZOBACZ TAKŻE: "The Voice of Poland": Dudziak zaskoczyła Górniak. Wyznanie koleżanki ją zawstydziło

Piosenkarka po raz kolejny ma powód do dumy. Zosia Sydor wygrała 6. edycję wieloetapowego konkursu - Mikrofon Siemiona, muzyczny konkurs w Siemianowicach Śląskich organizowany od 2015 r. Uczestniczka 8. edycji "The Voice of Poland" otrzymała statuetkę, a także nagrodę pieniężną o wartości 2000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie.