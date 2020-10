"The Voice of Poland". W dzisiejszym odcinku polały się łzy

W siódmym odcinku 11. sezonu "The Voice of Poland" pojawiła się masa uzdolnionych uczestników. Wielu z nich zaskoczyło jurorów.

"The Voice of Poland" to bardzo popularny program. Talent-Show przyciąga przed telewizory tłumy. Udział w "The Voice" bierze wielu utalentowanych ludzi, którzy kochają śpiewać.

Pierwszą osobą, która zjawiła się na castingu w Szczecinie była Ania. Fanka Michaela Jacksona zaśpiewała piosenkę "I Want To Know What Love Is" zespołu Foreigner. Wokalistka spodobała się wszystkim jurorom. Dziewczyna zdecydowała się przejść do grupy Michała Szpaka.

Kolejnym uczestnikiem był Michał ze Szczecina. Chłopak zaśpiewał piosenkę "Luźno" z repertuaru BARANOVSKI. W ostatniej chwili odwróciła się Edyta. Wokalistka przyznała, że "miała wątpliwości podczas jego wykonania", ale zaproponowała uczestnikowi współpracę. Chłopak zgodził się i od teraz będzie w drużynie Edyty Górniak.

Edyta Górniak nie kryła wzruszenia. Kilkoro uczestników naprawdę zaskoczyło piosenkarkę

17-letnia Martyna śpiewa od dziecka. Swoją przygodę z muzyką zaczęła w wieku 7 lat. Nastolatka zdobyła wiele nagród na festiwalach w kraju i za granicą. W programie zaśpiewała "Bust Your Windows" Jazmine Sullivan. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem talentu młodziutkiej piosenkarki, ale jako jedyna obróciła się Urszula Dudziak.

Głos jednak zabrał Michał Szpak. "Nie spodziewałem się, że w takim młodym ciele, taki wielki głos. To było naprawdę bardzo ciekawe" powiedział gwiazdor. - Masz cudowny głos, możesz nim świetnie operować — przyznała Urszula Dudziak. Piosenkarka powiedziała, że bardzo się cieszy, że dołączyła do jej grupy 17-letnia Martyna.

Kolejna uczestniczka zaśpiewała piosenkę Edyty Geppert "Nie żałuję". Agata spodobała się każdemu z uczestników. - Zaczarowałaś mnie — powiedziała wzruszona Edyta Górniak. - Od pierwszego do ostatniego dźwięku czekałam na błąd. I wiesz co? Zasmuciłam się na koniec, bo pomyślałam sobie: "nie mam krytyki, ani jednej".

Agata wybrała drużynę Tomsona i Barona.

W programie pojawił się również Szymon. Chłopak zdradził, że w swoim życiu wiele przeszedł. Jego mama zmarła w ubiegłym roku. To doświadczenie zbliżyło go do Boga i muzyki.

Już po pierwszych wyśpiewanych dźwiękach w stronę Szymona obrócił się Michał Szpak. Juror poprosił nawet, żeby uczestnik zaśpiewał jeszcze jedną piosenkę. Tym razem postawił na "In my blood". Statyw do mikrofonu podał mu sam Michał Szpak.

Kolejną uczestniczką była 23-letnia Michalina. Wokalistka zaśpiewała "Listen Yo Your Heart" Roxette. Pierwsza obróciła się Urszula Dudziak. Kolejni byli Tomson i Baron i Edyta Górniak, która nie kryła łez wzruszenia. Uczestniczka wybrała jednak grupę Tomsona i Barona.