"The Voice of Poland": Beata Kozidrak i Małgorzata Ostrowska negocjują udział

"The Voice of Poland" niebawem wróci na antenę. Produkcja kompletuje skład jurorski muzycznego show. Wśród potencjalnych trenerów pojawiły się kolejne dwa wielkie nazwiska.

Kolejna edycja "The Voice of Poland" staje się coraz bardziej klarowna. Tym razem wyjątkowo, ze względu na sytuację epidemiczną, do programu można się było zgłaszać wyłącznie internetowo (podobnie jak do dziecięcej wersji i edycji dla seniorów). Zgłoszenia były przyjmowane do końca maja. Jednocześnie trwał nabór do wersji programu dla dzieci i dla seniorów.

Równocześnie zaczęto kompletować obsadę jurorską. Oczywiście nie zabraknie w niej stałych, sprawdzonych członków. Jak wynika z zakulisowych doniesień, w programie zobaczymy m.in. Tomsona i Barona, po przerwie do "The Voice" ma wrócić także Edyta Górniak. Mówi się też, że prawdopodobnym jurorem ma być ponownie Kamil Bednarek. Do obsadzenia zostało już więc tylko jedno stanowisko.

Urszula Dudziak o "The Voice Senior": "Chodzi o to, aby zasypać rów między starszą a młodszą generacją"

Magazyn "Flesz" donosi, że czwartą jurorką może zostać Małgorzata Ostrowska lub Beata Kozidrak. Obie wokalistki podobno negocjują z produkcją udział w programie.

– Sukces programów "The Voice of Poland" i "The Voice Senior" pokazał nam, że widzowie chcą, by w jury zasiadały gwiazdy sceny muzycznej, które kocha i młode, i starsze pokolenie. A do nich bez wątpienia należą i Małgorzata Ostrowska o Beata Kozidrak. Rozmowy z artystkami trwają, ale umowy nie są jeszcze podpisane – powiedziała magazynowi osoba z TVP.

Magazyn dodatkowo donosi, że skład jurorski "The Voice Senior" ma pozostać niezmieniony (w jego skład wchodzą: Urszula Dudziak, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Marek Piekarczyk), a sam program liczyć sześć odcinków i pojawić się na antenie telewizyjnej Dwójki późną jesienią. Jesteście ciekawi nowych odsłon "The Voice"?