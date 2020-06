Edyta Górniak chce współpracować z Michałem Szpakiem. Niedawno nie wiedziała, jak się nazywa

Już niebawem ruszy kolejna edycja "The Voice of Poland", a TVP kompletuje skład jury. Wiadomo już, że jedną z jurorek będzie Edyta Górniak. Na udział w show nie zdecydowała się Margaret, która wprost powiedziała, że nie chce współpracować z Telewizją Polską.

- Jeżeli pojawia się brak zaufania lub brak szacunku, to praca jest bardzo trudna. Mi się zdarzyła taka edycja i bardzo to odchorowałam - wyznała Górniak.

- Jak coś jest dziwne, to nie znaczy, że jest wystarczająco ciekawe, żeby być na scenie muzycznej. Trzeba pamiętać, że muszą to być osoby, które nie irytują. Oczywiście, mogą to być osoby kontrowersyjne w pewnym stopniu, ale jeżeli irytują za trzecim wystąpieniem, to znaczy, że nie powinien być przez kilka lat na scenie - mówiła o Szpaku w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.