"The Voice of Poland": Górniak negocjuje kontrakt. Stawia swoje warunki

Edyta Górniak negocjuje kontrakt w "The Voice of Poland", donosi prasa. Wokalistka, jak się okazuje, ma swoje warunki, dotyczące także składu jurorskiego.

Kolejna edycja "The Voice of Poland" powoli nabiera kształtów. Tym razem wyjątkowo, ze względu na sytuację epidemiczną, do programu można się zgłaszać wyłącznie internetowo (podobnie jak do dziecięcej wersji i edycji dla seniorów). Zgłoszenia można nadsyłać do końca maja.

Równolegle, jak wynika z medialnych doniesień, trwa kompletowanie jurorskiej obsady talent show. Mówi się o tym, że jedną z największych gwiazd programu ma być Edyta Górniak. Wokalistka podobno negocjuje już nawet kontrakt. "Producentom zależy na Edycie, bo to gwiazda, która wywołuje niesamowite emocje, a publiczność ją kocha", donosił "Flesz".

Piosenkarka podobno miałaby zastąpić w fotelu Margaret. Mówi się, że zdjęcia do programu miałyby ruszyć pod koniec lipca. Wybór Górniak nie jest w przypadku "The Voice of Poland" zaskoczeniem. Wokalistka ma spore doświadczenie w byciu trenerką zarówno w "The Voice", jak i dziecięcej wersji programu.

Jak się okazuje, Górniak nie jest jedyną, z którą produkcja prowadzi negocjacje. „Super Express” donosi, że trwają rozmowy także z Justyną Steczkowską. Piosenkarka także była już trenerką w „The Voice”, co więcej, w edycji spotkała się z Górniak. I tu pojawia się problem. Górniak podobno nie chce już pracować nad programem ze Steczkowską.

Jak podaje "SE", gwiazda chce „czerpać przyjemność z pracy”, a wszystko wskazuje na to, że… najwyraźniej w tym układzie nie będzie. Piosenkarka podobno jest ciekawa za to współpracy z Michałem Szpakiem.