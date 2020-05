"The Voice": ruszyły castingi. Zgłaszać można się tylko w jeden sposób

Ruszyły castingi do trzech odsłon popularnego "The Voice". Tym razem jednak zgłoszenia uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenia wyłącznie internetowo. Termin nadsyłania: od 15 do 31 maja.

Programy "The Voice" okazały się kuźnią talentów i przestrzenią do sprawdzenia się wykonawców w każdym wieku. Już niebawem zaprezentować się będą miały okazję te jeszcze nieodkryte. Właśnie ruszyły przygotowania do jedenastej edycji "The Voice of Poland" drugiej "The Voice Senior" i czwartej odsłony "The Voice Kids". W przeciwieństwie do poprzednich lat, w tym roku nie odbędą się castingi stacjonarne. Do programów można zgłaszać się wyłącznie internetowo.

Zmiana ma związek z trwającą pandemią. TVP, chcąc kontynuować hity swojej ramówki reaguje na obecną sytuację i umożliwiła przeprowadzenie castingów w bezpieczny sposób. Wystarczy wejść na stronę www.voicecasting.pl, wybrać program, w którym chce się wziąć udział i wysłać zgłoszenie - krótką ankietę dostępną na stronie oraz materiał wideo z nagranymi utworami. Po zakończeniu castingów, osoby, które zakwalifikują się do programu, zostaną poinformowane o tym drogą mailową lub telefoniczną.

Jakie warunki należy spełniać, aby wziąć udział w castingu?

Do programu "The Voice of Poland" mogą zgłaszać się muzykalne osoby, które ukończyły 16. rok życia. "The Voice Senior" to program dla seniorów po 60. roku życia, a do "The Voice Kids" mogą się zgłaszać uzdolnione muzycznie dzieci w wieku 8-14 lat. W tym przypadku jednak zgłoszenia dla najmłodszych muszą wypełnić rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka.

TVP Odwiedź WP Gwiazdy na Insta new tab

Każda zgłaszająca się osoba powinna nagrać muzyczne występy z wykorzystaniem podkładu, akompaniamentu na pianinie bądź gitarze lub zaśpiewać a cappella. Ważne, aby nagrania nie były w żadnym stopniu edytowane za pomocą programów do obróbki dźwięku. Powinny być także pozbawione wszelkich efektów zmieniających głos.

TVP Odwiedź WP Gwiazdy na Insta new tab