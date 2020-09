the voice of poland

Spięcie przed kamerami. Wymowna reakcja Górniak

"The Voice of Poland" z każdym odcinkiem nabiera rozpędu. Już w najbliższą sobotę widzowie będą świadkami potyczki Edyty Górniak i Michała Szpaka. Podczas walki o jednego z uczestników między trenerami dojdzie do kilku uszczypliwości. Żadne z nich nie cofnie się przed niczym, aby dopiąć swego i skompletować jak najlepszą drużynę.

Michał Szpak i Edyta Górniak toczą bój w "The Voice of Poland" (Jan Bogacz , TVP)