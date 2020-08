Szpak wspiera LGBT na antenie TVP. Fani podzieleni

Michał Szpak podzielił się nagraniami zza kulis "The Voice of Poland". Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy, jak wokalista wspiera na antenie TVP społeczność LGBT.

Michał Szpak solidaryzuje się z polską społecznością LGBT (East News)