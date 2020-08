"The Voice Of Poland": Edyta Górniak zostanie jurorem w 11. edycji programu

Już niebawem "The Voice Of Poland" wróci na antenę TVP. Jak informuje serwis Wirtualne Media, w jury 11. edycji programu znajdzie się Edyta Górniak.

Kolejna edycja "The Voice of Poland" staje się coraz bardziej klarowna. Tym razem wyjątkowo, ze względu na sytuację epidemiczną, do programu można się było zgłaszać wyłącznie internetowo (podobnie jak do dziecięcej wersji i edycji dla seniorów). Zgłoszenia były przyjmowane do końca maja. Jednocześnie trwał nabór do wersji programu dla dzieci i dla seniorów.

Równocześnie zaczęto kompletować obsadę jurorską. Oczywiście nie zabraknie w niej stałych, sprawdzonych członków. W programie względem poprzedniej edycji bez zmian trenerami będą Tomson i Baron oraz Michał Szpak. Nowym jurorem zostanie także Urszula Dudziak, która wcześniej oceniała uczestników "The Voice Senior". Tym razem dowiadujemy się, że do tego grona dołączy kolejna osoba. W programie ponownie zobaczymy Edytę Górniak, która zasiadała na trenerskim fotelu w trzeciej, piątej i szóstej edycji show.

- Uzależniona jestem tylko od dobrej energii i od smacznej wody (śmiech). Zaproszenie do kolejnej edycji "The Voice of Poland" przyjęłam zdecydowanie z sentymentu - wyjaśnia wokalistka, którą po raz ostatni mogliśmy oglądać w 2018 roku w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

Nową gospodynią "The Voice of Poland 11" będzie Małgorzata Tomaszewska, która zastąpi Marcelinę Zawadzką. Współgospodarzem show najprawdopodobniej będzie Tomasz Kammel. Premiera "The Voice of Poland 11" odbędzie się jesienią 2020 r. na antenie TVP 2.