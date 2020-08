"The Voice of Poland". Edyta Górniak komentuje współpracę z Michałem Szpakiem

Już niebawem " The Voice Of Poland " wróci na antenę TVP. W jury 11. edycji względem poprzedniej, bez zmian trenerami będą Tomson i Baron oraz Michał Szpak. Nowym jurorem zostanie Urszula Dudziak, która wcześniej oceniała uczestników "The Voice Senior". W programie ponownie zobaczymy Edytę Górniak , która zasiadała w trenerskim fotelu w trzeciej, piątej i szóstej edycji show.

Nową gospodynią "The Voice of Poland 11" będzie Małgorzata Tomaszewska, która zastąpi Marcelinę Zawadzką. Współgospodarzem show najprawdopodobniej będzie Tomasz Kammel. Premiera "The Voice of Poland 11" odbędzie się jesienią 2020 r. na antenie TVP2.