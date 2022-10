"The Voice of Poland": uczestniczka przerwała występ. Nagle straciła głos

Na widok przerażonej uczestniczki wszyscy trenerzy zabrali się do wspólnego śpiewania, by okazać jej wsparcie i zachęcić do dalszego występu. Czy dziewczyna potrafiła przezwyciężyć stres i podjąć wyzwanie od nowa? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w sobotę, 22 października, w kolejnym odcinku programu "The Voice of Poland".