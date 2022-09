"The Voice of Poland": Widzowie rozczarowani wyborami jurorów

Zakończyły się przesłuchania w ciemno do programu "The Voice of Poland". 24 września TVP wyemitowała aż trzy premierowe odcinki. W jednym z nich do programu dostał się Wiktor. Okazało się, że chłopak kilka lat wcześniej próbował swoich sił w programie "The Voice Kids". Wtedy się nie udało.