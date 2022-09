Baron widział występy Sary James w "America's Got Talent". Oto, co sądzi o amerykańskiej przygodzie artystki

Gdy Sara James wchodziła na scenę programu "The Voice Kids", by zaśpiewać dla odwróconych jurorów po raz pierwszy, chyba się nie spodziewała jak wielką rolę w jej drodze w tym programie odegrają Tomson i Baron. To właśnie do ich drużyny dołączyła tuż po wykonaniu piosenki Demi Lovato "Anyone". Muzycy zespołu Afromental otoczyli młodą piosenkarkę opieką i doprowadzili ją do finału, po czym 17 kwietnia 2021 roku wygrała show.