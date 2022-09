Marek Sierocki o Sarze James. "Ona i tak wygrała i to bardzo dużo"

To nie przegrana, to wielkie zwycięstwo i przepustka do wielkiej kariery, bo za sprawą znakomitych występów w "America’s Got Talent" Sarę James zna dziś cały świat - tak wydarzenia w finale 17. edycji najpopularniejszego amerykańskiego konkursu telewizyjnego dla młodych talentów ocenia polski ekspert w dziedzinie muzyki, Marek Sierocki.