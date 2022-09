Elżbieta Zapendowska oceniła Sarę James. "Nie wiem, czy należy jej tego życzyć"

We wtorek odbył się finał 17. edycji programu "America's Got Talent", którego polskim akcentem był świetny występ Sary James. 14-letnia zwyciężczyni "The Voice Kids" i finalistka 19. Konkursu Eurowizji Junior ponownie zachwyciła jurorów i widzów, tym razem śpiewając wielki przebój Kate Bush "Running Up That Hill", który zyskał ostatnio dużą popularność za sprawą czwartego sezonu "Stranger Things".