Elżbieta Zapendowska oceniła Sarę James. "Szlag mnie trafia"

Zapendowska przyznała, że jest jedna rzecz, która ją wyjątkowo irytuje. Chodzi o porównywanie James do Whitney Houston. - Najlepiej być nieporównywalnym do nikogo, to świadczy o wielkości. Mnie te wszystkie porównania bardzo denerwują. Wręcz szlag mnie trafia. Nie wolno tak robić. Ona musi być odróżnialna - stwierdziła. Na koniec rozmowy była jurorka "Idola" przyznała, że trzyma kciuki za młodą wokalistkę.