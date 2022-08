Twitter się gotuje. Sara James podbiła amerykańskie show!

W półfinałowej stawce znalazły się nie tylko osoby specjalizujące się w śpiewaniu, The Cline Twins to duet bliźniaków z Kanady, którzy pokazali zestaw ekwilibrystycznych sztuczek, wykonywanych przy pomocy kijów i krążka hokejowego. Inna para kanadyjskich nastolatków prezentowała z kolei umiejętności taneczne, ale została dość zgodnie zniszczona przez jury. "To było jak filmik z tiktoka, a to nie jest tiktok, to jest America's Got Talent' - skomentował jeden z jurorów. Na scenie pojawił się także magik z Francji. Wykonywał dość tradycyjne sztuczki karciane, podane jednak w bardzo nietypowy sposób, w którym rzeczywistość realna mocno przeplatała się z wirtualną. Jedna z kandydatek do finału, zmagająca się z problemami ze słuchem, zaprezentowała występ stand-upowy.