Już wszystko jasne. Są wyniki amerykańskiego "Mam Talent"

Sara James nie wygrała siedemnastej edycji "America's Got Talent". Nie dostała się nawet do Top 5. Na pocieszenie miała okazję wystąpić na scenie ze swoimi idolami, zespołem Black Eyed Peas. Milion dolarów nagrody trafił do pochodzącego z Libanu zespołu tanecznego Mayyas, który wcześniej święcił triumfy w arabskiej wersji programu, a prezentował na scenie wyrafinowane, barwne, rozbudowane układy taneczne.