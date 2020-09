"The Voice of Poland". Myśleli, że śpiewa mężczyzna. Gdy się odwrócili, nie wierzyli własnym oczom

"The Voice of Poland", mimo że oglądamy już 11. edycję, potrafi mocno zaskoczyć. Przekonali się o tym i jurorzy, i widzowie, którzy włączyli ostatni odcinek show. Choć zaczęło się niepozornie, emocje szybko wbiły wszystkich w fotel. A to wszystko za sprawą 18-letniej Kasi Szulc, która wykonała piosenkę Johna Legenda "Preach". Już pierwsze dźwięki wprawiły trenerów w zakłopotanie.