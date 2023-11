"The Voice of Poland". Trudno było to oglądać. Jurorzy zmiażdżyli uczestnika

Później głos zabrała Justyna Steczkowska: - Nie mam dla ciebie dobrych wieści, za co cię z góry przepraszam. Jesteś pięknym mężczyzną, świetnie się poruszasz, jesteś dobrym tancerzem. Zaszedłeś bardzo daleko w tym programie, być może ludziom się to podoba [...]. Uważam, że powinieneś wrócić na lekcje wokalu. To nie jest jeszcze wystarczający poziom, aby być głosem "The Voice of Poland". To nie znaczy, że nie sprawdzisz się w innej muzyce - dance'owej, prostszej w wykonaniu, w której nie trzeba angażować zbyt dużo aparatu muzycznego, krtani, wrażliwości, tego wszystkiego, co składa się na bardzo dobrego wokalistę. Jest wielu bardzo złych wokalistów, którzy zrobili kariery i ja tego nie oceniam. Nie chcę, aby ci było przykro.