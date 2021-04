"The Voice Kids" przestaje się podobać. Czwarta edycja straciła wielu widzów

Czwartą edycję "The Voice Kids" oglądało średnio 1,89 mln osób. W czasie nadawania programu to wciąż najlepszy wynik na rynku, jednak spadek popularności względem poprzedniej edycji okazał się bardzo duży. Sięgnął blisko 600 tys. widzów.

Polska wersja dziecięcego talent-show "The Voice Kids" podbiła serca widzów od razu, od pierwszej edycji. Wysoka oglądalność, a co za tym idzie duże wpływy z reklam sprawiły, że TVP 2 realizowała kolejne edycje programu, ustawiając go w telewizyjnej ramówce w bardzo prestiżowej porze. "The Voice Kids 4" można było oglądać w soboty po godz. 20:05 w okresie od 27 lutego do 17 kwietnia 2021 roku.

Ja podają Wirtualne Media, największą widownię miał oczywiście, nadawany na żywo, finał widowiska, który zgromadził 2,18 mln osób. Średnia oglądalność premierowych odcinków dziecięcej wersji muzycznego show wyniosła 1,89 mln osób. W porównaniu do poprzedniej edycji programu nie jest to dobry wynik. Średnia widownia "The Voice Kids 3" wynosiła bowiem 2,48 mln osób. Spadek popularności sięgnął aż 24 proc. (590 tys. mniej widzów).

Tak duży spadek widowni to jasny sygnał, że program znudził się dużej grupie widzów, że przestaje się podobać. Co nie zmienia faktu, że fani "The Voice Kids" o przyszłość widowiska nie muszą się martwić. Czwarta edycja, mimo swoich problemów, i tak była zdecydowanie najpopularniejszym programem pokazywanym w polskiej telewizji w sobotnie wieczory.

W czasie nadawania "The Voice Kids 4" TVP 2 była liderem rynku telewizyjnego. Dziecięce talent-show gromadziło przed telewizorami średnio 13,41 proc. wszystkich widzów. Na drugim miejscu była TVP 1 (9,82 proc.), na trzecim Polsat (8,62 proc.), na czwartym TVN (5,56 proc.).

Decyzją widzów zwycięzcą czwartej edycji "The Voice Kids" została Sara Egwu-James z drużyny Tomsona i Barona z zespołu Afromental.

