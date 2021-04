"The Voice Kids":Edyta Górniak wraca do show

Przed nami pierwsza część wielkiego finału czwartej edycji "The Voice Kids". Na scenie zobaczymy dziewięcioro uczestników z drużyn Cleo, Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona z zespołu Afromental. Po występie wszystkich uczestników z danej drużyny każdy z trenerów wybierze jedną osobę, która wystąpi w przyszłą sobotę w ostatecznej muzycznej rozgrywce, w której stawką będą tytuł Najlepszego Głosu Kids w Polsce oraz 50 tys. zł na rozwój talentu.

W pierwszej części finału nie zabraknie muzycznych gości. Sceną zawładną m.in.: MaRina, zwycięzca trzeciej edycji "The Voice Kids" Marcin Maciejczak oraz finalista 11. edycji "The Voice of Poland" Ignacy Błażejowski.