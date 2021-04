"The Voice Kids 4". Poznaliśmy zwycięzcę programu

Po dziewięciu tygodniach muzycznej rywalizacji w finale " The Voice Kids " zmierzyli się: 12-letnia Sara Egwu-James z drużyny Tomsona, 14-letni Olek Klembalski z drużyny Dawida Kwiatkowskiego oraz 10-letnia Tatiana Kopala z drużyny Cleo. Uczestnicy programu mieli za zadanie zaśpiewać dwa utwory – jeden w języku angielskim, a drugi po polsku.

Tatiana wykonała piosenkę "Piece of my heart" Janis Joplin. 10-latka zachwyciła jurorów swoją mocną barwą głosu.

Po polsku Tatiana zaśpiewała "Mister of America" Lombardu.

- Ty swoim głosem docierasz do takich miejsc w mojej duszy, że nagle czuję, że wszystko jest okej. Wykonałeś zadanie w stu procentach, prawo Olek! - skomentował jego trener.

Sara zaśpiewała utwór "The greatest love of All" Whitney Hoston. - Twoje brzmienie jest jak Whitney, ja miałam ciarki! Nie wiem, czy jakiś duch na ciebie spłynął, ale jesteś jak aniołek – mówiła Cleo.