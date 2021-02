12-latka z "The Voice Kids" zaskoczyła jurorów. Porównano ją do Whitney Houston

Już w najbliższą sobotę rusza czwarta edycja "The Voice Kids". Jedną z uczestniczek będzie Sara, którą Cleo porównała do młodej Whitney Houston. 12-latka zaśpiewała utwór "Anyone" Demi Lovato. - Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana - powiedziała wzruszona Cleo. Również inni jurorzy nie kryli zdumienia. - Już wiemy, po co to wszystko robimy, po co tu jesteśmy - żeby usłyszeć ciebie i przeżyć to razem z tobą. Dziękuję ci z głębi serca - wyznał Tomson.