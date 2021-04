Wielki finał "The Voice Kids" tuż, tuż. Poznajcie najlepszą trójkę

Spośród ponad sześciu tysięcy osób, które zgłosiły się do programu, do finału udało się dotrzeć 10-letniej Tatianie Kopali z drużyny Cleo, 12-letniej Sarze Egwu-James z drużyny Tomsona i Barona oraz 14-letniemu Olkowi Klembalskiemu, którego trenerem jest Dawid Kwiatkowski. Zwycięzca czwartej edycji "The Voice Kids" otrzyma tytuł Najlepszego Dziecięcego Głosu w Polsce oraz 50 tysięcy złotych na rozwój talentu. Poznajcie najlepszą trójkę czwartej edycji show bliżej.