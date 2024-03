Doigrała się. Uczestniczce "The Traitors" puściły nerwy. Mówi o linczu

Klaudia straciła kontrolę

To wyzwanie nie poszło uczestnikom najlepiej (zdobyli raptem trzy złote monety warte sześć tysięcy złotych). Okazało się wyjątkowo trudne nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Do spięcia doszło między Mikołajem a Klaudią. Zdziwiło go, że w trakcie zadania Klaudia zmieniła zdanie co do tarczy (potem chciała je zbierać).