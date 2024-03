"The Traitors. Zdrajcy": Klaudia podpadła widzom. Oburzenie słowami uczestniczki show

W drugim odcinku "The Traitors" to Monika wzbudziła największe podejrzenia uczestników i nieoczekiwanie przyznała się do bycia Zdrajcą, łamiąc regulamin programu. Jednak nie tylko jej reakcja wywołała poruszenie widzów. Komentujący program fani zwrócili też uwagę na zachowanie Klaudii i to, jak zaatakowała koleżankę z programu.