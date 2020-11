Tego nikt się nie spodziewał. Jurorzy wstali z krzeseł

W nadchodzącym odcinku "The Four" wybuchnie gigantyczna euforia za jurorskim stołem, a wszystko za sprawą niebywałego talentu piosenkarki, która nieoczekiwanie pojawiła się na scenie show Polsatu. Kasia Dereń , bo o niej mowa, jest uznawana za jedną z najlepszych wokalistek w Polsce. Od lat współpracuje z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej takimi jak: Edyta Górniak , Justyna Steczkowska , Natalia Kukulska , Andrzej Piaseczny , Kasia Cerekwicka, Ania Szarmach oraz czy siostry Przybysz.

Dereń śpiewa też w chórkach na największych festiwalach muzycznych w kraju, a jej głos doskonale znają fani programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" , w którym jako solistka śpiewa w Orkiestrze Tomka Szymusia.

Już samo wejście Kasi na arenę "The Four" wywołało ogromny aplauz jurorów i niepokój przedstawicieli Wielkiej Czwórki. Po czyje krzesło przyszła wybitna wokalistka? Magdy Krzemień, Karoliny Leszko, Samiego Harba a może Martina Fitcha? Przekonamy się już w piątek! Czy występ Kasi Dereń rzuci jurorów na kolana? Czy stoczy muzyczny pojedynek? Jak zdradza produkcja Polsatu, w piątkowy wieczór scena "The Four" zapłonie!