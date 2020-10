Widzowie zdecydowali. Wieniawa nie spodziewała się takiego werdyktu

Najdłuższa edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dobiegła końca. Show trwało, z półroczną przerwą, od marca br. Z powodu pandemii, obostrzeń i reagowania na bieżącą sytuację epidemiczną w Polsce nieustannie zmieniały się zasady programu. Z powodu kwarantanny program musieli wcześniej opuścić Lenka i Jan Klimentowie i Bogdan Kalus. Z kolei przez zakażenie koronawirusem z parkietu zeszli Sylwia Lipka i Rafał Maserak. Reagując na sytuację, kilka dni temu produkcja "Tańca z Gwiazdami" ustaliła, że dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników i członków ekipy wielki finał 11. edycji zostanie przyspieszony . Ostatni odcinek rozegrał się 23 października - bez udziału publiczności i par, które odpadły. A kto zgarnął Kryształową Kulę i 100 tys. złotych?

Taniec z Gwiazdami - Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino (I taniec)

- Jeśli mówiłaś, że jive to twój najgorszy taniec, to jak wygląda twój najlepszy? - dziwił się Andrzej Grabowski.

Taniec z Gwiazdami - Edyta Zając i Michał Bartkiewicz (I taniec)

- Bardzo trudna choreografia, ale pięknie sobie poradziliście. Jeśli tak ma wyglądać czerwona strefa, to ja jestem "za" - powiedział Malitowski, nawiązując do koloru sukienki Zając.

Taniec z Gwiazdami - Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino (II taniec)

- Jak widzę taki taniec, to jestem dumny, że jestem częścią tego programu. Jesteś amatorką, a tyle serca w to wkładasz - skomentował Malitowski.

Taniec z Gwiazdami - Edyta Zając i Michał Bartkiewicz (II taniec)

Taniec z Gwiazdami - Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino (III taniec)

Ostatnim tańcem Wieniawy była cha-cha do utworu "Cry To Me" z kultowego tanecznego filmu "Dirty Dancing". Choć Terrazzino początkowo załamał się, słysząc, że kolejna gwiazda chce wcielić się w finale w rolę ekranowej Baby, zgodził się na pomysł swojej partnerki. I to był strzał w dziesiątkę.