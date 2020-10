"The Four. Bitwa o sławę". Wokaliście wypadła plomba podczas występu. Niepokojący komentarz jurora

Głos utalentowanego wokalisty już zawładnął jurorami, dlatego wybrali go do Wielkiej Czwórki. Jednak w każdym odcinku "The Four" pojawiają się bardzo zdolni uczestnicy pragnący odesłać go do domu! Od początku programu Sami brawurowo odpiera wszystkie ataki, jednak w trzecim odcinku trafi na bardzo mocnego przeciwnika! Czy wygra trzeci raz z rzędu i udowodni, że z każdej bitwy wychodzi zwycięsko?