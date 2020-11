Artykuł sponsorowany

The Four. Bitwa o sławę: Uczestnik zaliczył wpadkę! Natalia Nykiel mu tego nie wybaczy...

Śmiałkowie, którzy stają na scenie "The Four" dają z siebie wszystko, aby jak najlepiej wypaść przed jurorami i zwrócić na siebie ich uwagę. W nadchodzącym odcinku jednym z nich będzie Bartosz Patyk. Nie tylko zaprezentuje swój wokalny talent, ale też wykorzysta moment, by podbić serce Natalii Szroeder!

Podziel się

The Four. Bitwa o sławę (Materiały prasowe)