"The Crown" Netfliksa. Zapomniana postać z historii? Do dziś aktor słyszy to pytanie

Netflix wypuścił ostatni już sezon swojego hitowego serialu "The Crown". W pierwszej części serii dostępnej na platformie widzowie zobaczyli ostatnie tygodnie życia księżnej Diany i jej płomienny romans z milionerem, producentem filmowym i synem właściciela Harodsa - Dodim Fayedem. W "The Crown" twórcy rzucają nowe światło na tę relację i poświęcają jej dużo uwagi. Po raz pierwszy rodzina Fayedów zyskuje więcej czasu na ekranie, a tragicznie zmarły Dodi nie jest jedynie poboczną, nieistotną postacią. W rozmowie z nami Khalid Abdalla grający zmarłego kochanka Diany opowiada, jakie pytanie do dziś słyszy od niektórych osób. - W jakiś sposób czuję wdzięczność dla Diany. Bo wszystko stało się częściowo dzięki temu, jak patrzyła na ludzi. Dlatego ją kochano. Patrzyła światło, które jest w nich, nie na kolor ich skóry, status - mówi

