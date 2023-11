"The Crown" Netfliksa. Jonathan Pryce jako książę Filip: Nie myślałem, że będę płakać po kimś z rodziny królewskiej

To już koniec pięknej podróży, jaką było "The Crown". Szósty i ostatni sezon obsypanej nagrodami serii jest już dostępny na Netfliksie. Akcja serialu kończy się ok. 2003 roku, gdy William, student jednej ze szkockich uczelni, poznaje pewną piękną i ambitną brunetkę o imieniu Kate. Widzowie "The Crown" w pierwszych czterech odcinkach zobaczą ostatnie tygodnie życia serialowej Diany. O wstrząsającej śmierci Królowej Ludzkich Serc rozmawiamy z sir Jonathanem Prycem, który wciela się w postać księcia Filipa.

