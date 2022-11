"The Crown" Netfliksa. Ile do tej pory wiedzieliśmy o ukochanym Diany?

Khalid Abdalla w najnowszym sezonie "The Crown" Netfliksa gra Dodiego Al-Fayeda, z którym Diana miała romans na krótko przed tragicznym wypadkiem, w którym oboje zginęli. Podczas premiery serii w rozmowie z dziennikarzami mówił o tym, że nigdy nie było prawdziwej żałoby po Dodim, a w każdej opowieści o tych wydarzeniach mężczyzna jest jedynie drugoplanową postacią. "Dodi jest kimś, kogo imię było na ustach wszystkich przez 25 lat. Ale czy wiedzieli o nim coś? Cokolwiek? Poza tym, że był z Dianą? Wiedzieli, że był playboyem i to wszystko. Czy znali jego relację z ojcem? Wiedzieli, że jego rodzice rozwiedli się, gdy miał trzy lata i nie wolno mu przez większość życia widywać się z matką? Czy wiedzą, jaki miał głos? I gdy zastanowić się, co to znaczy, że od 25 lat nie wiedzieliśmy nawet, jaki miał głos, że są ludzie, którzy wciąż mnie pytają, "Czy on żyje?”, to co to znaczy? Co to mówi o naszej kulturze, co powinniśmy poprawić?"

