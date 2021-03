Rozwiała wątpliwości. Mówi, co z nią i Andrzejem

Marta Manowska o "Sanatorium Miłości": Uwielbiam starszych ludzi

- Andrzej jest miły i sympatyczny, ale… przypomina mi mojego byłego męża. On kocha siebie. Ja zawsze byłam przy mężu, ale zawsze byłam na drugim planie, szłam za nim. I może to był mój błąd. I Andrzej też jest właśnie podobny – przyznała.

Seniorka podkreśliła, że wciąż wychodzi z relacji, która łączyła ją z mężem i nie pozbyła się wszystkich emocji. To trudne dla niej o tyle, jak trudne było rozstanie – mimo że przez trzy lata wiedziała, iż mąż ją zdradza. – Czekałam. Żal mi było tego, co miałam, bo byliśmy naprawdę dobrym małżeństwem. (…) Kiedy uświadomiłam sobie, że go tracę, zdałam sobie sprawę, jak go kochałam – mówiła, podsumowując wieloletni związek.