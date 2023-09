"Temptation Island" ruszyło. Widzowie są rozgrzani

Głównymi bohaterami "Temptation Island" są cztery pary, które z pełnym przekonaniem mają odpowiedzieć sobie na pytania: "Czy my się naprawdę kochamy?", "Czy chcemy być dalej razem?". Żeby to nie było tylko akademickie zagadnienie, każdy z uczestników zmierzy się z bardzo żywymi i seksownymi pokusami. Na czas trwania show pary zostały rozdzielone. Panowie trafili do willi z 10 singielkami, a ich partnerki do domu z 10 singlami.