Krindżowa sytuacja w "Love Island". Nocne igraszki przerywa były narzeczony

Uczestnik wyznał, że ostatnio starał się poukładać swoje myśli. Przyznał, że wie czego chce i że przyjście do programu miało być dla niego ostatnią deską ratunku. Chciał zobaczyć, jak to wszystko wygląda bez Karoliny, ale stwierdził, że dziewczyna ciągle zaprząta jego myśli. Zdenerwował się widząc, że Karolina przytula się do Adama. W końcu wyznał, jak bardzo go boli sytuacja, gdy jego była narzeczona śpi z innym chłopakiem i przytula się do niego.