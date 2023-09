"Love Island". Zjawił się były narzeczony Karoliny. Nie potrafiła zapanować nad emocjami

W drugim odcinku najnowszego sezonu "Love Island" widzowie byli świadkami wielu zaskakujących wydarzeń. Ania, która już po pierwszym dniu opuściła willę, otrzymała tajemniczą wiadomość. Dowiedziała się z niej, że zostaje w programie, co samo w sobie było zaskakujące. Jednak to, co nastąpiło później, przeszło jej najśmielsze oczekiwania. Nie przypuszczała, że już wkrótce będzie miała okazję spędzić randkę z dwoma nowymi uczestnikami.