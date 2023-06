Michał Figurski wraca do telewizji. "Edward, ale ty wiesz, że jestem niepełnosprawny?" - rzucił do Miszczaka

Do współpracy zaprosił go sam Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu. - Kiedy Edward Miszczak złożył mi propozycję, moją pierwszą reakcją było: "Edward, ale ty zdajesz sobie sprawę, że jestem niepełnosprawny?". A Edward się uśmiechnął i powiedział: "W ogóle mi to nie przeszkadza". Ustaliliśmy, że nie będziemy niczego markować. Nie zamierzam udawać, że mam sprawne obie ręce, że potrafię teraz biegać maratony, bo nie w tym rzecz. Będę musiał sobie radzić w innych okolicznościach niż dom. Przejście z salonu do kuchni to coś innego niż przejście po skalistej plaży na Krecie, od willi do łódki w upale - opowiadał Figurski w rozmowie z Pomponikiem.