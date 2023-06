Michał Figurski wahał się, czy przyjąć ofertę Edwarda Miszczaka. Opinia żony była jednoznaczna

- Życie mi przyniosło tyle prób, z których musiałem wyjść zwycięsko, że kolejna chyba nie jest mi potrzebna. I nie chciałbym w to wciągać mojej żony. [...] Jest bardzo dojrzałą i bardzo inteligentną kobietą, chyba najinteligentniejszą, jaką w życiu poznałem. [...] Magda jest dokładnie połową mojego życia. Ale wcale o niej dużo nie opowiadam. Co było w Vegas, niech zostanie w Vegas i podobnie traktujmy to, co się dzieje w naszych czterech ścianach. Chronię prywatność moich dzieci i mojej żony - podsumował dziennikarz.