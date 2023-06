Michał Figurski wraca do telewizji. Poprowadzi nowe randkowe show

Okazuje się, że oferta Polsatu wkrótce się powiększy. W lipcu na antenie ma zadebiutować "Temptation Island Polska". Adaptacja amerykańskiego formatu polega na poddaniu związków próbie wierności. Uczestnicy trafią na tytułową "wyspę pokus", gdzie kobiety i mężczyźni zostaną rozdzieleni do dwóch willi. Do pań dołączą single, a do panów singielki. Co kilka dni jeden z partnerów będzie mógł podejrzeć, czy jego druga połówka jest mu wierna.