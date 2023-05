Polsat sprawdzi wierność par. Rusza nowe show

Praktycznie każda większa stacja telewizyjna w Polsce musi mieć swój randkowy format. Po sukcesach m.in. "Rolnik szuka żony", "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czy "Love Island" Polsat idzie o krok dalej. Ich nowy program, który trafi do jesiennej ramówki, będzie połączeniem netfliksowego "Love never lies" i show TVP z Sandrą Kubicką "Love me or live me".