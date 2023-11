Telewizyjny Midas na wylocie? Współpracownicy Miszczaka: "W Polsacie jest mocno osamotniony. Nie cieszy się szczególną życzliwością"

- Mam wrażenie, że on dziś jest sam - mówi jedna z osób, które przez wiele lat współpracowały z Miszczakiem. - TVN w jego czasach to była dobrze naoliwiona maszyna, która bardzo skutecznie działała, zwłaszcza kiedy była napędzana jego pomysłami. To był sztab ludzi, którzy byli bardzo zaangażowani w to, co robią. Dziś, z tego co mi wiadomo, w Polsacie jest mocno osamotniony. Nie cieszy się szczególną życzliwością, nie ma wsparcia w redakcji. To na pewno nie pomaga mu realizować jego planów.