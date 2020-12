W TVP nie zaciskają pasa. Jest decyzja o kolejnym zakupie

Finanse Telewizji Polskiej od zawsze interesowały opinię publiczną, która w pewnej mierze finansowała to medium z wpłat w ramach abonamentu. Od ubiegłego roku, kiedy to media publiczne w jeszcze większym stopniu opłacane są z kieszeni podatnika za sprawą tzw. rekompensaty z budżetu państwa, każda złotówka budzi podejrzliwość. Tym bardziej, że tych złotówek, głosami polityków obozu rządzącego, do TVP i Polskiego Radia trafi aż 2 miliardy. Decyzja o pierwszym zastrzyku finansowym dla mediów publicznych zapadła w marcu 2019 roku. Prezydent podpisał wówczas - warunkowo - ustawę, domagając się zmiany na fotelu prezesa TVP. Zmiana, jak wiadomo, była prowizoryczna, ale pieniądze dla stacji jak najbardziej realne.